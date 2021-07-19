«Ее догнали и применили жесткое задержание»: адвокат задержанной в Москве журналистки описала инцидент

В центре Москвы задержали сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетелем задержания мужчины за распитие спиртных напитков и поинтересовалась, что будет с его маленькой дочкой, которая плакала рядом.

По версии «Ленты.ру», полицейские повели себя несоответствующе происходящим событиям, пытались уклониться от попадания в кадр начатой Завьяловой видеосъемки и не показать своих нагрудных знаков, а после и вовсе задержали саму девушку, нанеся ей травмы, и доставили в отдел МВД по Басманному району.

Адвокат Завьяловой Лариса Гусева рассказала «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По ее словам, на журналистку на основании рапортов полицейских составлен материал о том, что она якобы «создавала суматоху и махала руками, мешая движению граждан». Адвокат также привела слова самой журналистки о ее версии случившегося.

«Она гуляла со своей подругой и увидела плачущую девочку. Подойдя, она, в соответствии с законом о полиции, поинтересовалась, что происходит и почему плачет ребенок. Полицейские ответили, что папу ребенка задерживают за распитие спиртных напитков, а девочку увезут. Когда ребенка поместили в машину, она (Завьялова) пошла дальше. Через доли секунды ее догнали полицейские и применили к ней жесткое задержание», - рассказала Гусева.

Адвокат отметила, что ее подзащитная не оглашала полицейским, что является журналистом. В случае обвинительного решения суда Анастасии может грозить штраф либо до 15 суток ареста. В настоящий момент журналистка ожидает заседания и чувствует себя хорошо, но жалуется на боль в ушибленном плече.