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«Ее догнали и применили жесткое задержание»: адвокат задержанной в Москве журналистки описала инцидент

Егор Левин
14:16 19.07.2021
В случае обвинительного решения суда, девушке грозит штраф либо 15 суток ареста. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, но жалуется на боль в ушибленном плече.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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В центре Москвы задержали сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетелем задержания мужчины за распитие спиртных напитков и поинтересовалась, что будет с его маленькой дочкой, которая плакала рядом.

По версии «Ленты.ру», полицейские повели себя несоответствующе происходящим событиям, пытались уклониться от попадания в кадр начатой Завьяловой видеосъемки и не показать своих нагрудных знаков, а после и вовсе задержали саму девушку, нанеся ей травмы, и доставили в отдел МВД по Басманному району.

Адвокат Завьяловой Лариса Гусева рассказала «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По ее словам, на журналистку на основании рапортов полицейских составлен материал о том, что она якобы «создавала суматоху и махала руками, мешая движению граждан». Адвокат также привела слова самой журналистки о ее версии случившегося.

«Она гуляла со своей подругой и увидела плачущую девочку. Подойдя, она, в соответствии с законом о полиции, поинтересовалась, что происходит и почему плачет ребенок. Полицейские ответили, что папу ребенка задерживают за распитие спиртных напитков, а девочку увезут. Когда ребенка поместили в машину, она (Завьялова) пошла дальше. Через доли секунды ее догнали полицейские и применили к ней жесткое задержание», - рассказала Гусева.

Адвокат отметила, что ее подзащитная не оглашала полицейским, что является журналистом. В случае обвинительного решения суда Анастасии может грозить штраф либо до 15 суток ареста. В настоящий момент журналистка ожидает заседания и чувствует себя хорошо, но жалуется на боль в ушибленном плече.

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