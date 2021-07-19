Губернатор Ставрополья рассказал о смерти антипрививочницы от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о том, что в Невинномысске от коронавируса скончалась женщина, призывавшая отказаться от вакцинации от COVID-19. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

«К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твердо в этом уверен», - написал Владимиров.

Также в совсем посте губернатор рассказал историю про женщину-медика, которая также была противником прививок. По словам руководителя, впоследствии она заразилась коронавирусом, но благодаря работе врачей она выздоровела, несмотря на тяжелое течение болезни. После лечения женщина поблагодарила губернатора за оказанную поддержку.

В Сети все чаще появляются всевозможные ролики с абсолютно нелепыми предположениями о последствиях вакцинации. Начиная от заявлений, что вместе с препаратом людям вводят чипы, заканчивая страшилками об опасности самой процедуры. За распространение заведомо ложной информации о коронавирусе уже предусмотрена уголовная ответственность - сроком до пяти лет.