Каспийская флотилия продемонстрирует свои возможности на День ВМФ в Дагестане

В День Военно-морского флота, который в этом году отмечается последнее воскресенье июля, по всей России пройдут торжества. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 25 числа в Каспийске в праздничных мероприятиях поучаствуют более 200 военнослужащих, будут задействованы более 30 кораблей, катеров и судов, порядка 50 единиц техники, авиация, артиллерийские орудия и системы залпового огня «Град».

Динамический показ пройдет как на суше, так и на воде напротив кинотеатра «Москва».

«Зрители увидят парад кораблей КФл, прохождение катеров с государственным флагом и флагом ВМФ, а также военно-спортивный праздник с театрализованным представлением, отражающим основные этапы истории КФл», - говорится в сообщении.

Военнослужащие Каспийской флотилии разыграют несколько эпизодов. Бойцы будут пресекать нарушение противником госграницы, проделывать проходы в минных полях, вступать в бой с «вражескими» кораблями, выполнять ракетные пуски по целям противника, помогать экипажу судна, попавшего в катастрофу, вести противодесантную оборону. Также военнослужащие отработают высадку морского тактического десанта и пролет авиации, проведут бой за высадку на берегу.

В городском парке пройдет выставка вооружения и техники флотилии. В завершении дня прогремит праздничный салют. Генеральная репетиция парада кораблей запланирована на 22 июля.

В пресс-службе отметили, что участники мероприятий привиты от COVID-19. Гостям праздника измерят температуру тела. Там где будут находиться зрители, проведут санитарную обработку.

На главной базе Черноморского флота в Севастополе тоже вовсю готовятся к Дню ВМФ. В главной бухте города-героя маневрируют флагман флота - ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Азов», морской тральщик «Иван Антонов» и другие корабли.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге.