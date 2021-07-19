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Цвет Черноморского флота: как в Севастополе готовятся к празднованию Дня ВМФ

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
13:23 19.07.2021
День Военно-морского флота отмечается в этом году 25 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На главной базе Черноморского флота в Севастополе вовсю готовятся к Дню ВМФ. В главной бухте города-героя маневрируют флагман флота - ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Азов», морской тральщик «Иван Антонов» и другие корабли.

Уже известно, что возглавит парадную линию подводная лодка «Великий Новгород». Парада в Севастополе в этом году не будет, но праздник для моряков никто не отменял. Подготовка к нему такая же как обычно и на причале, и на палубе - работы идут полным ходом. Открыт вертолетный ангар, его проветривают, чистят, моют и красят.

День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 25 число. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге.

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