Цвет Черноморского флота: как в Севастополе готовятся к празднованию Дня ВМФ

На главной базе Черноморского флота в Севастополе вовсю готовятся к Дню ВМФ. В главной бухте города-героя маневрируют флагман флота - ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Азов», морской тральщик «Иван Антонов» и другие корабли.

Уже известно, что возглавит парадную линию подводная лодка «Великий Новгород». Парада в Севастополе в этом году не будет, но праздник для моряков никто не отменял. Подготовка к нему такая же как обычно и на причале, и на палубе - работы идут полным ходом. Открыт вертолетный ангар, его проветривают, чистят, моют и красят.

День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 25 число. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге.