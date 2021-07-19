«Все к лучшему»: Черданцев оценил Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на назначение Алексея Березуцкого главным тренером ФК ЦСКА. Черданцев пожелал ему удачи и поприветствовал такое развитие ситуации.

«Мне всегда казалось важным, что в таких клубах, как ЦСКА, сохраняется какая-то преемственность поколений, и игрок, который много лет выступал за эту команду, затем становится тренером этой команды. Мне кажется, это логично, и постоянные метания в поисках чудесных иностранных тренеров, которые сотворят какие-то выдающиеся подвиги, мне кажется, это путь достаточно тупиковый», - сказал комментатор.

Черданцев выразил сожаление в связи с тем, что братья Березуцкие не работают вместе после ухода одного из них в «Краснодар». Но в тот же момент отметил, что судить о плодотворности в противном случае также сложно.

«Может быть, это ситуация, когда все, что ни делается, все к лучшему, и хочется пожелать Алексею удачи. На мой взгляд, можно только приветствовать ситуацию, при которой такую почетную должность как главный тренер одного из ведущих российских клубов занимает представитель отечественной тренерской школы», - подытожил он.

Напомним, Алексея Березуцкого назначили главным тренером ЦСКА. С января 2020 года экс-защитник сборной России занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, после чего вошел в тренерский штаб команды. В середине июня Березуцкого назначили исполняющим обязанности главного тренера.