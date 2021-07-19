Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА
Алексея Березуцкого официально утвердили на должность главного тренера ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», - отмечается в сообщении.
С января 2020 года экс-защитник сборной России занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Уже через год он вошел в тренерский штаб команды под руководством Виктора Гончаренко. После ухода с поста тренера Ивицы Олича, в середине июня Березуцкого назначили исполняющим обязанности главного тренера.
Березуцкий с 2001 по 2018 год выступал за ЦСКА. 21 июля 2018 года вместе со своим братом Василием футболист объявил о завершении спортивной карьеры.