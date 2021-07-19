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Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

Алена Миронова
12:16 19.07.2021
С января 2020 года экс-защитник сборной России занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, после чего вошел в тренерский штаб команды. В середине июня Березуцкого назначили исполняющим обязанности главного тренера.
Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Алексея Березуцкого официально утвердили на должность главного тренера ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», - отмечается в сообщении.

С января 2020 года экс-защитник сборной России занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Уже через год он вошел в тренерский штаб команды под руководством Виктора Гончаренко. После ухода с поста тренера Ивицы Олича, в середине июня Березуцкого назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Березуцкий с 2001 по 2018 год выступал за ЦСКА. 21 июля 2018 года вместе со своим братом Василием футболист объявил о завершении спортивной карьеры.

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