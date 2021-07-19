Союз журналистов намерен изучить обстоятельства задержания журналистки Завьяловой

Представители Союза журналистов России намерены всесторонне изучить ситуацию с задержанием сотрудницы издания «Лента.ру» Анастасии Завьяловой. По словам Алексея Вишневецкого - заместителя председателя Союза - журналисты готовы поддержать коллегу, но следует изучить все детали произошедшего и не делать скоропостижных выводов.

«Я говорил с представителями ГУВД Москвы - они сообщили, что к Завьяловой есть претензии не как к журналисту, а как к гражданину, который якобы мешал сотрудникам полиции производить некие оперативные действия. Якобы имеется некая видеозапись, которая это подтверждает. Мне хотелось бы выслушать обе стороны и понять, что же все-таки там произошло. Журналист должен выполнять свою работу, не нарушая законы РФ. Психологически мы на стороне Завьяловой, но нельзя оправдывать коллегу, просто потому, что она коллега», - рассказал Вишневецкий.

По данным адвоката Завьяловой, девушка стала свидетелем задержания мужчины за распитие спиртных напитков, и поинтересовалась, что будет с его маленькой дочкой, которая плакала рядом. По версии правозащитника, на журналистку на основании рапортов полицейских составлен материал о том, что она якобы «создавала суматоху и махала руками, мешая движению граждан».