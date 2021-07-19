Правительство выделит 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки семей с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило правила субсидирования льготных авиаперевозок семей с детьми. Данное поручение было направлено Минтрансу, чтобы к августу начали продажу билетов по соответствующим специальным тарифам.

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,3 млрд рублей. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска», - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин добавил, что решение правительства позволит десяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.

«Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу, чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», - сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин назвал фамилии вице-премьеров, которые будут курировать регионы страны. Как заявил Мишустин, курировать работу назначенных вице-премьеров будет специальная правовая комиссия по региональному развитию.