Названы фамилии кураторов регионов России из состава правительства

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назвал фамилии вице-премьеров, которые будут курировать регионы страны.

Стало известно, что куратором Сибирского федерального округа назначена Виктория Абрамченко; Северо-Западного - Татьяна Голикова; Центрального федерального округа - Дмитрий Григоренко; Юрий Борисов начнет следить за Уральским федеральным округом; Александр Новак - за Северо-Кавказским; Юрий Трутнев - за Дальневосточным федеральным округом; Марат Хуснуллин - за Южным, а Дмитрий Чернышенко - за Приволжским федеральным округом.

В свою очередь, как заявил Мишустин, курировать работу назначенных вице-премьеров будет специальная правовая комиссия по региональному развитию.