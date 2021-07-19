В стране и мире Песков обозначил границы кураторства вице-премьеров в регионах РФ Егор Левин Как заявил представитель Кремля, речь в контексте кураторства идет исключительно об экономическом развитии. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заблаговременно проинформировал главу государства о плане по введению кураторства над регионами страны вице-премьерами. Представитель Кремля назвал инициативу разделением функций. «У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития. Полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», - заявил Песков. Ранее Мишустин пофамильно распределил вице-премьеров по регионам России для кураторства. Стало известно, что куратором СФО назначена Абрамченко, СЗФО - Голикова, ЦФО - Григоренко, Борисов начнет следить за УФО, Новак - за СКФО, Трутнев - за ДФО, Хуснуллин - за ЮФО, а Чернышенко - за ПФО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика