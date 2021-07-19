Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков обозначил границы кураторства вице-премьеров в регионах РФ

Егор Левин
13:30 19.07.2021
Как заявил представитель Кремля, речь в контексте кураторства идет исключительно об экономическом развитии.
Песков обозначил границы кураторства вице-премьеров в регионах РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заблаговременно проинформировал главу государства о плане по введению кураторства над регионами страны вице-премьерами. Представитель Кремля назвал инициативу разделением функций.

«У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития. Полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», - заявил Песков.

Ранее Мишустин пофамильно распределил вице-премьеров по регионам России для кураторства. Стало известно, что куратором СФО назначена Абрамченко, СЗФО - Голикова, ЦФО - Григоренко, Борисов начнет следить за УФО, Новак - за СКФО, Трутнев - за ДФО, Хуснуллин - за ЮФО, а Чернышенко - за ПФО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.