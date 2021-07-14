Равнение на волнах: в Балтийске прошла новая тренировка к параду в честь Дня ВМФ

В Калининградском морском канале в Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова прошла третья общая тренировка Военно-морского парада.

В ней участвовали 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также более 1500 военнослужащих, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

«Боевые корабли флота в ходе репетиции праздника отработали различные элементы тактических действий, в том числе демонстрацию траления фарватера, атаки подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а также условной ракетной стрельбы и бой за высадку морского десанта», - говорится в сообщении.

До Дня ВМФ, который отмечается 25 июля, пройдет еще несколько тренировок.

В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также вертолеты и самолеты морской авиации.