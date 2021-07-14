В меняющейся обстановке: в Таджикистане стартовали учения 201-й российской военной базы

В Таджикистане стартовали командно-штабные учения. В нем принимает участие около тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы.

Военнослужащие совершили марш в назначенные районы в сопровождении армейской авиации. На марше были отработаны действия в случае отражения нападения условного противника, а также жизнеобеспечение на привалах и ориентирование на местности.

Полигоны Ляур и Самбули стали местом развертывания мобильных полевых пунктов управления и узлов связи.

Учения будут длиться до конца недели - в их ходе предстоит отработать планирование и обеспечение боевых действий в меняющейся обстановке.

Отдельное внимание уделяется маскировке и прикрытию развернутых командных пунктов от радиолокационной разведки и воздушных средств нападения условного противника, а также диверсионно-разведывательных групп.