Мурашко назвал число заражений COVID-19 у привитых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, в 95% случаев госпитализация не требуется.

«Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», - рассказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что 2,5% - это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.

Ранее Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству здравоохранения произвести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 для актуализации данных об остатках.