В ВПК раскрыли особенности российского истребителя шестого поколения

В России ведутся работы по созданию истребителей шестого поколения, которые будут нести службу в будущем. По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергея Смирнова, подобная техника предполагает использование искусственного интеллекта.

«Авиационные комплексы следующего поколения – это дальнейшее совершенствование аэродинамики, новые двигатели, новые конструкционные материалы, бортовое оборудование нового поколения, включая активное использование искусственного интеллекта, возможность работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения», - приводит его слова РИА Новости.

В настоящее время в ВКС России поступает истребитель пятого поколения Су-57. Смирнов отметил, что модернизированная версия получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что Минобороны с 2022 года должно получать по 12 таких машин.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет. В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.