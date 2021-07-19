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Ученые обнаружили ДНК неизвестной природы в почве

Светлана Иванова
11:28 19.07.2021
Речь идет о структурах, которые могут достигать длины около миллиона нуклеотидов. По мнению исследователей, речь идет о независимом фрагменте ДНК, существующим вне клеток.
Ученые обнаружили ДНК неизвестной природы в почве
© Фото: Ralph Kerpa, imagebroker, Globallookpress
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Так называемые борги, или хромосомы, включающие гены различных микробов были найдены учеными из Калифорнийского университета в Беркли (США). Новый тип генетического материала исследователи заметили в ходе изучения образцов почв, ассоциированных с подземными водами, отложениями и водно-болотными угодьями.

Как говорится в материале, опубликованном в библиотеке препринтов bioRxiv, в массе ДНК почвенных микробов находились большие молекулы, которые не принадлежали ни одной из известных на данных момент форм внехромосомной наследственности.

Авторы научной работы дали название обнаруженным фрагментам в честь боргов - созданий из фантастического сериала «Звездный путь», которые обладали способностью к прямому обмену наследственностью друг с другом.

По мнению исследователей, обнаруженные структуры могут быть частями вирусного генома, странной бактерией или независимым фрагментом ДНК, существующим вне клеток.

Отмечается, что борги могут достигать длины около миллиона нуклеотидов. Всего было найдено 19 структур, полностью секвенировано четыре из них. Примечательно, что в этих ДНК обнаружены гены, которые специфичны для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens, способных использовать метан в качестве единственного источника как углерода, так и энергии, выводя из атмосферы парниковый газ.

По мнению исследователей, борги могут играть пока неизвестную роль в поглощении парниковых газов в почвах.

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