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В Минсельхозе сообщили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб

Кира Карон
11:20 19.07.2021
За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%.
В Минсельхозе сообщили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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В Минсельхозе России заявили, что не ожидают существенного роста цен на хлеб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне.

«Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции... Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Ранее производители хлеба предупредили о повышении цен. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть супермаркетов «Верный».

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