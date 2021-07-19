В Минсельхозе сообщили, что не ожидают значительного роста цен на хлеб

В Минсельхозе России заявили, что не ожидают существенного роста цен на хлеб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне.

«Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции... Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Ранее производители хлеба предупредили о повышении цен. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть супермаркетов «Верный».