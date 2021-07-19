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Производители хлеба предупредили о повышении цен

Алена Миронова
07:42 19.07.2021
Рост цен ожидается из-за подорожания сырья, упаковочного материала, а также транспортировки.
Производители хлеба предупредили о повышении цен
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении на 7–12% цен на свою продукцию с августа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сеть супермаркетов «Верный».

Как отмечается, рост цен ожидается из-за подорожания сырья, упаковочного материала, а также транспортировки. Указывается, что несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растет всего на один рубль год к году. Как отмечается, цена на маргарин возросла на 38%, упаковочного материала — на 26%, а сахара — на 9%.

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