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Эксперт раскрыл новые симптомы у болеющих COVID-19

Алена Миронова
11:39 19.07.2021
Потеря ощущения вкуса и запаха уходит на второй план.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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На сегодняшний день у болеющих новой коронавирусной инфекцией участились случаи насморка, постоянного кашля, воспаленного горла, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Но меньше наблюдается потеря ощущения вкуса и запаха. И кроме того, еще наблюдается желудочно-кишечная симптоматика: диарея и небольшие беспокойства в области кишечника», - подчеркнул эксперт.

Ранее ученые представили результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором описали основные осложнения, возникающие у больных COVID-19. Так, осложнения могут затронуть любой орган, но особенно часто страдают почки, сердце и легкие, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале The Lancet.

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