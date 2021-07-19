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Снижение смертности от коронавируса связали с приемов лекарств от высокого холестерина

Светлана Иванова
10:16 19.07.2021
Статины почти на 41% снижают риск летального исхода при коронавирусной инфекции, выявили американские ученые.
Снижение смертности от коронавируса связали с приемов лекарств от высокого холестерина
© Фото: Bodo Schackow, dpa, Globallookpress
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Люди, которые принимают статины для снижения уровня холестерина, почти на 41% реже умирают от COVID-19 при госпитализации. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проведя соответствующее исследование. Об этом говорится в статье, опубликованной на MedicalXpress.

Авторы научной работы проанализировали информацию о 10 541 госпитализированном пациенте с коронавирусом. Все заболевшие были инфицированы с января по сентябрь 2020 года и находились в 104 разных больницах.

В ходе работы исследователи учли не только прием статинов, но и другие факторы, такие как возраст, этническую принадлежность, пол и список существовавших заболеваний.

Оказалось, что наиболее эффективно статины снижали риск смертности среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением в анамнезе. Так, применение статинов или лекарств от гипертонии на 32 процента снизило риск летального исхода от COVID-19 среди этой категории пациентов.

По словам авторов работы, выявленный эффект может объясняться известным противовоспалительным свойством статинов, однако для более точных выводов необходимы дополнительные исследования.

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