Жена заболевшего COVID-19 Боярского рассказала о его самочувствии

Состояние госпитализированного с COVID-19 Михаила Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров. Об этом рассказала супруга актера, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

«По поводу самочувствия – ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», – приводят «Известия» слова Луппиан.

Ранее в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали с COVID-19 в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. В театра Ленсовета, в свою очередь, подтвердили «КП-Петербург», что Боярский находится в больнице.

Сам актер в беседе со «Звездой» отказался комментировать новости о своей госпитализации.