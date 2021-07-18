В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке

В Кемеровской области во время циркового представления медведь набросился на дрессировщиков. Очевидцы происшествия сняли нападение хищника на видео.

Как сообщает «Московский комсомолец», цирк «Арлекин» исполнял номер с участием животного, когда медведь начал кидаться на артистов. Изначально он вцепился в ногу женщине и повалил ее на пол, однако зрители продолжали оставаться на своих местах. Затем хищник вновь совершил нападение, ударив дрессировщицу лапой по голове, после чего начал бросаться на ее коллегу по сцене.

Уточняется, что артисты в результате атаки хищника не пострадали. О дальнейшей судьбе животного пока неизвестно.

В конце мая в Новосибирской области львица напала на дрессировщика во время представления в цирке. Пострадавший мужчина с рваными травмами конечностей был госпитализирован.