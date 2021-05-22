В Новосибирской области львица накинулась на дрессировщика во время выступления в цирке
Как сообщается, после произошедшего хищницу могут отдать в зоопарк.
© Видео: Instagram, top_news_24 © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
В Новосибирской области львица напала на дрессировщика во время представления в цирке. Пострадавший мужчина с рваными травмами конечностей был госпитализирован. Об этом сообщает портал NGS.
Ситуация произошла в поселке Мошково во время номера «Африканские львицы», который подготовил артист Уральского цирка.
«Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет», - заявил дрессировщик.
Как сообщается, после произошедшего хищницу могут отдать в зоопарк.