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Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности

Анна Назайкина
08:52 18.07.2021
По предварительной информации, сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.
Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности
© Фото: Sergey Aksyonov, Twitter.com
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Организовавших водную блокаду Крыма привлекут к уголовной ответственности. Об этом заявил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», - сказал он РИА Новости.

Фикс добавил, что, по предварительной информации, сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.

«Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд», - сообщил глава рабочей группы.

Напомним, что ранее появилась информация о двенадцати гражданах Украины, которые являются организаторами блокады Крыма и оправдывают ее. Речь идет о ее различных видах - водной, энергетической, продовольственной, транспортной. Данные были переданы в правоохранительные органы.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым.

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