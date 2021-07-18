Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности

Организовавших водную блокаду Крыма привлекут к уголовной ответственности. Об этом заявил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», - сказал он РИА Новости.

Фикс добавил, что, по предварительной информации, сумма ущерба составила 1,47 триллиона рублей.

«Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд», - сообщил глава рабочей группы.

Напомним, что ранее появилась информация о двенадцати гражданах Украины, которые являются организаторами блокады Крыма и оправдывают ее. Речь идет о ее различных видах - водной, энергетической, продовольственной, транспортной. Данные были переданы в правоохранительные органы.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым.