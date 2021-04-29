Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады

Светлана Головина
13:24 29.04.2021
Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, обратилась к правоохранителям с просьбой о возбуждении дела в отношении организаторов блокад.
В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады
© Фото: Наталия Назарук, РИА Новости
Читайте нас на:

Рабочая группа по оценке ущерба при парламенте Крыма обратилась к следственным органам с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских граждан за организацию водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокады полуострова. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

На заседании предоставили материалы о причастности к блокадам 12 граждан Украины. Среди них оказались экс-депутаты Верховной рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов. Кроме того, в их числе - экс-постпред президента Украины Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, экс-руководитель Госагентства водных ресурсов Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.

«Действия как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», - цитирует РИА Новости Фикса.

По его словам, данные деяния являются «геноцидом в отношении граждан России, проживающих в многонациональном Крыму». Соответствующие документы будут переданы в Следственный комитет России и ФСБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг «Северного потока - 2»
13:34 В стране и мире
Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России
12:45 Вопросы истории
В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»
12:35 Спорт
«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом
08:47 Спорт
Видео
Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.