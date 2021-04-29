В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады

Рабочая группа по оценке ущерба при парламенте Крыма обратилась к следственным органам с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских граждан за организацию водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокады полуострова. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

На заседании предоставили материалы о причастности к блокадам 12 граждан Украины. Среди них оказались экс-депутаты Верховной рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов. Кроме того, в их числе - экс-постпред президента Украины Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, экс-руководитель Госагентства водных ресурсов Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.

«Действия как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», - цитирует РИА Новости Фикса.

По его словам, данные деяния являются «геноцидом в отношении граждан России, проживающих в многонациональном Крыму». Соответствующие документы будут переданы в Следственный комитет России и ФСБ.