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Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу

Валентина Пескова
02:51 10.07.2021
Члены украинской делегации недовольны, как работает на переговорах Трехсторонней контактной группы представительница самопровозглашенной ДНР.
Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Киеве заявили, что не хотят вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова. По словам члена украинской делегации Дениса Казанского, Пирогова якобы постоянно устраивает провокации.

По этой причине представители Киева один раз уже были вынуждены покинуть заседание во время отчета политической подгруппы.

«Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», - заявил Казанский телеканалу «Наш».

Однако у представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР мнение на этот счет имеется свое и прямо противоположное. Они обвиняют в срыве переговоров как раз сторону Украины. О саботаже переговоров Трехсторонней контактной группы со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов.

Киев не впервые просит исключить Пирогову из переговорного процесса, однако в ДНР потребовали от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.

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