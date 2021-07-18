В Роспотребнадзоре объяснили, как штаммы COVID-19 вытесняют друг друга

Более заразные штаммы коронавируса доминируют над менее заразными, однако тяжесть течения болезни при этом не прогрессирует. Об этом РИА Новости рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что усиление заразности для вируса означает возрастание уровня его эффективности.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев сравнил скорость мутаций COVID-19 и гриппа.