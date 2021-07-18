Эксперт сравнил скорость мутаций COVID-19 и гриппа

В сравнении с гриппом коронавирус мутирует значительно медленнее, несмотря на постоянное появление новых штаммов. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.

«К счастью, коронавирус мутирует намного медленнее, чем грипп. А пандемии из-за последнего в нашей стране объявляются ежегодно, и множество людей прививаются от гриппа. Только в этом году, несмотря на то, что вирус гриппа выпал из новостной повестки, Роспотребнадзор планирует привить 60 миллионов россиян вакцинами от гриппа», - сказал он в беседе с ТАСС.

Природа вируса такова, что остановить его мутацию просто невозможно, считает эксперт.

«Нам никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя, поэтому говорить о возможностях остановки мутации ковида - антинаучно. Поэтому он будет мутировать всегда. Но в отличие от других типов вирусов, его мутации происходят достаточно медленно. Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», - объяснил Исаев.

Ране стало известно, что человек, который был инфицирован одним штаммом COVID-19, продолжает быть уязвимым для других мутаций до того момента, пока у него не появится иммунная защита от этого вируса. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в «красной зоне» Алексей Никишенков утверждает, что в случае одновременного инфицирования сразу двумя штаммами методика лечения не меняется.