Врач рассказал о рассказал о неожиданных симптомах инфаркта

Более трети россиян, заболевая, не обращаются к врачам, предпочитая лечиться самостоятельно, передает Росстат. В результате многие оказываются один на один с инфарктом, острым панкреатитом и с другими серьезными заболеваниями.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, кардиолог Владимир Подхомутников сообщил, что любая боль – это не случайность, она свидетельствует о сбое в работе внутренних органов. По его словам, очень важно понимать, что своевременное обращение к врачам может спасти жизнь.

Срочная медицинская помощь необходима, если человек внезапно начинает ощущать давящую боль за грудиной, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки и сопровождается холодным потом. Такое состояние сигнализирует об инфаркте миокарда, приводит слова кардиолога портал «Доктор Питер».

Боль в животе, по мнению врача, также является одной из самых опасных, так как часто является одним из симптомов острого панкреатита или холецистита, язве желудка и других заболеваний.

Профессор Подхомутников также посоветовал, как можно быстрее обращаться к врачам, если вас преследует постоянное чувство жажды, сухости во рту, и если вы часто ходите в туалет.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева подтвердила «Звезде» информацию о снижении риска появления инфарктов на удаленной работе. По ее мнению, человек по пути на работу может также испытывать стресс.