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Кардиолог оценила данные о снижении инфарктов на удаленной работе

Кира Карон
06:39 31.05.2021
По мнению эксперта, у людей, которые работают дистанционно пульс находится на нормальных границах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ulrich Niehoff httpimagebroker.com, Globallookpress
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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева подтвердила «Звезде» информацию о снижении инфарктов на удаленной работе, о которой сообщили в СМИ. По ее мнению, человек по пути на работу может также испытывать стресс.

«Та же самая дорогая на работу – для многих стресс. При стрессе повышается гормон кортизол, которой может давление, частоту сердечных сокращений. За счет того, что пульс учащается, укрощается фаза диастола и кровоснабжение сердца ухудшается», - сказала Маршинцева.

Она добавила, что если есть бляшки, которые считаются незначимыми, то при тахикардии усугубляется и случаются инфаркты.

«Поэтому, те люди, которые удалено работают, то они меньше
испытывают стресса и у них пульс на нормальных границах. Соответственно, частота инфарктов и инсультов снизилась. У меня своей статистики нет, но можно поверить статье, тем более они проводили исследования. Если думать по физиологии и анатомическим изменения, то почему нет? Вполне возможно, что так и происходило», - сказала врач.

Инфаркты и инсульты, по словам эксперта, не являются генетическими заболеваниями.

«Есть, конечно, "семейная гиперхолестеринемия", которая приводит к повышенному уровню холестерина и в дальнейшем приводит к бляшкам сосудов, которая приводит к инсультам или повышению давление. Это тоже может передаваться. А все остальное – наш образ жизни, стрессоустойчивость», - рассказала Маршинцева.

В заключение врач-кардиолог отметила, что у людей, которые больше владеют стрессоустойчивостью, меньше случается инфарктов и инсультов.

«Поэтому я соглашусь с авторами статьи, что все снизилось. Удаленная работа, кто может это делать – это выход», - сказала врач.

Ранее стало известно, что жевательная резинка способна снижать уровень тревожности и стресса. В этом уверена психолог Алиса Метелина. В беседе со «Звездой» специалист уточнила, что речь не идет о сложных состояниях аффекта, когда человеку необходима квалифицированная помощь.

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