Есть пострадавшие: стрельба произошла у бейсбольного стадиона в Вашингтоне

По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы рядом с бейсбольным стадионом в Вашингтоне. Об этом на странице в Twitter заявила полиция.

По предварительной информации, двое пострадавших обратились в расположенное неподалеку медучреждение за помощью. Правоохранители находятся на месте происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.

Как ранее передавало агентство Reuters, после того, как появилась информация о стрельбе рядом со стадионом, бейсбольный матч остановили, а зрители покинули трибуны.