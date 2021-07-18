Есть пострадавшие: стрельба произошла у бейсбольного стадиона в Вашингтоне
Двое раненых обратились в расположенные неподалеку больницы за помощью.
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По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы рядом с бейсбольным стадионом в Вашингтоне. Об этом на странице в Twitter заявила полиция.
По предварительной информации, двое пострадавших обратились в расположенное неподалеку медучреждение за помощью. Правоохранители находятся на месте происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.
Как ранее передавало агентство Reuters, после того, как появилась информация о стрельбе рядом со стадионом, бейсбольный матч остановили, а зрители покинули трибуны.