Три человека погибли при стрельбе в Массачусетсе

В американском Уинтропе штата Массачусетс три человека погибли в результате стрельбы, открытой на улице в городе. Одним из умерших стал подозреваемый, который бил ликвидирован прибывшими на вызов правоохранителями.

По информации, предоставленной представителем местной полиции Джоном Гилфойлом в соцсети Twitter, в 14.41 по местному времени в стену здания врезался грузовик, после чего стали слышны выстрелы.

После прибытия сотрудников полиции на месте преступления были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. Правоохранители были вынуждены стрелять в подозреваемого, после чего тот в тяжелом состоянии был госпитализирован. Спасти его не удалось.