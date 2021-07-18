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Противники огня: кадры тушения природных пожаров в Якутии

Ян Брацкий
05:30 18.07.2021
Всего к тушению пожаров привлечены 540 человек и 86 единиц специальной техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Спасатели продолжают бороться с природными пожарами в Якутии. Накануне заместители главы МЧС РФ Илья Денисов и Виктор Ничипорчук побывали в ряде населенных пунктов региона с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.

В настоящее время в населенных пунктах Горного района продолжаются 34 природных пожара. Огонь полыхает на площади в 340 тысяч гектаров. У населенных пунктов Дикимдя, Магарас, Кептин, Кюрелях задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России. Всего к тушению пожаров привлечены 540 человек и 86 единиц специальной техники.

«Сейчас в районе обстановка непростая, мы были на месте тушения пожаров. Личный состав - сотрудники МЧС России, лесоохраны, добровольцы - все работает грамотно. Проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Высокая температура и ветреная погода осложняют работу и способствуют угрозе перехода из низового пожара в верховой. У сотрудников МЧС России уже был положительный опыт тушения верхового пожара из лафетных стволов в Мегино-Кангаласском районе», - подчеркнул замглавы МЧС России Денисов.

Он также отметил, что проводится защита населенных пунктов в превентивных целях. Инспекторы Госпожнадзора проводят проверки соблюдения требований безопасности муниципальными властями. Рекомендовано расширить минерализованные полосы вдоль населенных пунктов. Все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС работают в режиме Чрезвычайной ситуации.

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