«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим

Российская МакSим, которая на сегодняшний день находится в коме, перед госпитализацией несколько дней занималась самолечением. Сейчас врачи говорят, что если артистка выкарабкается - это будет чудо.

По последней информации, у 38-летней исполнительницы наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови, поражено более 80% легких, передает kp.ru.

Кроме того, как стало известно, ранее женщина контактировала с охранником, который был заражен коронавирусом. Почувствовав недомогание, певица пыталась лечиться дома противовирусными препаратами и даже антибиотиками.

Напомним, две недели назад о госпитализации с пневмонией своим поклонникам рассказала исполнительница в своих соцсетях. Степень поражения ее легких на момент поступления в больницу составляла 40%.

Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому. Спустя несколько дней процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%.