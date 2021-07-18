Диетолог назвала вредный в жару завтрак

В тридцатиградусную жару людям не стоит завтракать манной или овсяной кашами на молоке. Об этом предупредила врач-диетолог Нурия Дианова.

Она объяснила, что после этих блюд чувство голода наступает быстрее, а перегружать себя едой в период зноя опасно.

«Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека», - сказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Готовить кашу на молоке в жару рискованно потому, что она может быстрее испортиться.

«Надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды», - отметила специалист.

Также Дианова посоветовала использовать для приготовления каши воду, а не молоко.