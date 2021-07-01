Врач объяснил, чем опасно отсутствие аппетита в летнюю жару

Жарким летом многие люди жалуются на отсутствие аппетита. Однако есть способы питаться правильно даже тогда, когда пищи не хочется совсем. Об этом рассказал диетолог и психотерапевт Сергей Обложко в беседе с радио Sputnik.

В первую очередь стоит включать в свой рацион продукты, которые помогут восстановить баланс микроэлементов, поскольку с потом организм теряет много важных веществ. Здесь стоит обратить внимание на помидоры и морепродукты. Диетолог уточнил, что в них содержится много скрытых солей натурального происхождения.

«Морепродукты богаты по минеральному составу, к тому же это легкий, некалорийный белок, который не будет давать чрезмерного пресыщения. Поэтому я бы добавлял кальмаров, креветок в свой рацион, чтобы восполнять дефицит микроэлементов», - сказал Обложко.

Также стоит обратить внимание на кислые продукты, которые помогут перенести высокие летние температуры. Можно добавить в рацион маринованные овощи или квашенную капусту. Кроме того, диетолог настоятельно порекомендовал не пренебрегать легкими приемами пищи, пусть даже это будет порция еды всего в 200 грамм – это запустит важные процессы, связанные с регуляцией пищевого поведения.