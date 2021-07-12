Врач объяснил, как снизить потоотделение при жаркой погоде

Жаркая погода способствует обильному выделению пота и несет с собой соответствующие проблемы для граждан. Однако существуют способы бороться с этой бедой, о них рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в беседе с радио Sputnik.

Выделение пота – естественный процесс, который защищает тело от перегрева. Однако, чтобы запах не беспокоил окружающих, стоит следовать простым правилам. В первую очередь – гигиеническим.

В жаркую погоду стоит принимать утренний и вечерний душ. После вечернего следует использовать антиперспирант, снижающий активность потовых желез за счет хлорида аммония. После утреннего – дезодорант, маскирующий лишние запахи.

Также стоит скорректировать питание и избегать алкоголя и сильных специй, поскольку они усиливают потоотделение. Имеет значения и одежда – предпочтение надо отдавать натуральным тканям. Если потливость продолжает беспокоить, имеет смысл обратиться ко врачу, поскольку она может быть симптомом какого-то заболевания, заключила эксперт.