Эксперт рассказал об ошибках при получении наследства

Незнание правовых нюансов может лишить человека доли в наследстве. Поэтому следует избегать досадных ошибок при оформлении формальностей. Об этом рассказала заместитель генерального директора одной из юридических компаний Светлана Петропольская.

«Закон имеет множество различных правовых тонкостей, в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля. Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору», - посоветовала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Нередко наследники пропускают сроки вступления в наследство, и чаще всего это происходит не по уважительным причинам. Также наследники должны помнить, что в случае неуважительного отношения к наследодателю наследство может быть оспорено в суде, а наследник признан недостойным.