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Эксперт рассказал об ошибках при получении наследства

Ян Брацкий
03:38 18.07.2021
Не стоит искать ответы на спорные вопросы в Сети или у знакомых, а в случае конфликтной ситуации надо сразу обращаться к нотариусу.
Эксперт рассказал об ошибках при получении наследства
© Фото: Hans Wiedl picture alliance Globallookpress
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Незнание правовых нюансов может лишить человека доли в наследстве. Поэтому следует избегать досадных ошибок при оформлении формальностей. Об этом рассказала заместитель генерального директора одной из юридических компаний Светлана Петропольская.

«Закон имеет множество различных правовых тонкостей, в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля. Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору», - посоветовала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Нередко наследники пропускают сроки вступления в наследство, и чаще всего это происходит не по уважительным причинам. Также наследники должны помнить, что в случае неуважительного отношения к наследодателю наследство может быть оспорено в суде, а наследник признан недостойным.

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