Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства

Российское законодательство предполагает возможность получения определенных выплат, помимо наследства, после смерти близкого человека. Об этом рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

В первую очередь это относится пенсии, которая переходит к нетрудоспособным родственникам умершего в случае, если они находились на его иждивении, а теперь лишились кормильца. Помимо этого подлежит переходу правопреемникам накопительная пенсия гражданина. Они могут определяться стандартным порядком или указываться самим покойным.

Также, если умерший умер в результате профессионального заболевания или несчастного случая на производстве, находившимся на его иждивении лицам положены обязательные ежемесячные выплаты, которые определяются зарплатой покойного. Кроме того, детям, супругам и родителям умершего причитаются доли единовременной выплаты в размере миллиона рублей. Об этом пишет «Прайм».

Ранее сообщалось, что определенным категориям пенсионеров с 1 мая повышают трудовую пенсию. В их число, в частности, вошли ветераны Великой Отечественной и пенсионеры, в семью которых входят иждивенцы.