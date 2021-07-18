В Португалии отменили более 200 авиарейсов из-за массовых забастовок

В аэропортах Португалии отменили более двух сотен рейсов. По данным СМИ, это произошло из-за массовой забастовки сотрудников.

Как сообщает Associated Press, только в столице Португалии Лиссабоне на данный момент отменены не менее 166 вылетов. Также забастовки идут в других городах страны – Порту, Фарну, Порту-Санту и Фуншал.

Предполагается, что акции продлятся до воскресенья. Они вызваны недовольством сотрудников условиями труда и его оплаты.

Ранее стало известно, что над Польшей был экстренно развернут самолет, следующий маршрутом Москва – Лиссабон. Он вернулся в московский аэропорт.