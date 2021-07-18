Рейс из Москвы в Лиссабон экстренно развернули в полете

Авиапассажиры, которые летели из Москвы в Лиссабон рейсом «Аэрофлота», были вынуждены вернуться в российскую столицу. Борт развернули в небе над Польшей. Об этом сообщается на портале Flightradar.

По версии СМИ, причиной столь безапелляционной меры стала забастовка сотрудников португальского аэропорта. Люди не довольны условиями труда и задержками заработных плат.

В настоящий момент работа аэропорта заблокирована. Забастовка может продлиться две недели. Авиационным властям Португалии пришлось отменить около 200 рейсов, и эта цифра постоянно растет.