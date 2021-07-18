Парадным строем: как прошла первая сводная тренировка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

В небе над северной столицей самолеты и вертолеты, а в акватории Невы корабли. Первая сводная тренировка парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге и в фарватере Кронштадтского рейда.

Артиллерийский залп у стен Петропавловской крепости эхом разлетается над разведенными мостами.

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий. И далее вверх по течению. Они, как часовые на посту встречают парадный строй из двух десятков военных кораблей и катеров.

Непокорная Нева тут же напоминает о себе отбойной волной. Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» успешно преодолевают реку на скорости 9 узлов.

Сводная тренировка сродни предзащите диплома. Когда еще можно внести коррективы. Хотя, например, новички парада малые ракетные катера «Зеленый Дол» и «Одинцово» Балтийского флота прошли без замечаний.

Казалось бы, военным кораблям большего водоизмещения есть, где развернуться в акватории Кронштадта. Вдоль причальной стенки проходят и новейший корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота и гордость Северного – Большой десантный корабль «Петр Моргунов».

Все как один строго держат строй с минимальной дистанцией 1,5 кабельтова.

Чтобы выйти на курс и в точно назначенное время присоединиться к парадному строю, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» с рейда в Финском заливе выдвигается заранее. Штурманская группа уже все рассчитала. Кроме карты и средств навигации есть и другие ориентиры. Например, морской собор Кронштадта.

Внешний облик кораблей – хоть сейчас на парад. Блестят свежей краской. Флаги расцвечивания. Личный состав в белоснежной форме. Вытянулись по струнке.

С интервалом в 20 секунд на точки показа выходят и вертолеты морской авиации. Здесь и противолодочные «Ка-27», и штурмовики «Ка-29», флотские трудяги «Ми-8» и новичок парада разведовательно-ударный «Ка-52К» с механизмом складывания лопастей.

Вертолеты передают парадную эстафету. Над Невой проплывают самолеты-амфибии «Бе-12», дальний противолодочный Ту-142 в компании с истребителями и тактическими бомбардировщиками