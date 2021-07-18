Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Эмоции переполняют»: пловец Кудашев отреагировал на снятие обвинений в допинге

Виктория Ивашечкина
22:25 18.07.2021
Ранее стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов.
«Эмоции переполняют»: пловец Кудашев отреагировал на снятие обвинений в допинге
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Читайте нас на:

Российский пловец Александр Кудашев заявил, что намерен выступить в полную силу на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал после снятия временного отстранения от соревнований по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили», - отметил Кудашев, передает ТАСС.

По его словам, в голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).На следующий же день адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В воскресенье, 18 июля, CAS удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.