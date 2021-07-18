«Эмоции переполняют»: пловец Кудашев отреагировал на снятие обвинений в допинге

Российский пловец Александр Кудашев заявил, что намерен выступить в полную силу на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал после снятия временного отстранения от соревнований по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили», - отметил Кудашев, передает ТАСС.

По его словам, в голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).На следующий же день адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В воскресенье, 18 июля, CAS удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.