Эксперт заявил, что 60% россиян обрели коллективный иммунитет к COVID-19
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России обрели 60% населения.
«Мы достигли в целом около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.
Ранее в РФПИ рассказали о длительности иммунитета после вакцинации «Спутником V».
Эксперты отметили, что после вакцинации формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. Как отметили в РФПИ, это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19.