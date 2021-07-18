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Эксперт заявил, что 60% россиян обрели коллективный иммунитет к COVID-19

Виктория Ивашечкина
21:52 18.07.2021
По словам ученого, это тот уровень, который может позволить управлять процессом.
Эксперт заявил, что 60% россиян обрели коллективный иммунитет к COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России обрели 60% населения.

«Мы достигли в целом около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.

Ранее в РФПИ рассказали о длительности иммунитета после вакцинации «Спутником V».

Эксперты отметили, что после вакцинации формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. Как отметили в РФПИ, это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19.

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