В стране и мире Коронавирус Эксперт заявил, что 60% россиян обрели коллективный иммунитет к COVID-19 Виктория Ивашечкина По словам ученого, это тот уровень, который может позволить управлять процессом. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России обрели 60% населения. «Мы достигли в целом около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия-1». Он подчеркнул, что необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%. Ранее в РФПИ рассказали о длительности иммунитета после вакцинации «Спутником V». Эксперты отметили, что после вакцинации формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. Как отметили в РФПИ, это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика