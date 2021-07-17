В РФПИ рассказали о длительности иммунитета после вакцинации «Спутником V»

Российский фонд прямых инвестиций РФПИ сообщил, что долгосрочный иммунитет после вакцинации российским препаратом «Спутником V» появляется более чем у 90% пациентов.

Так, согласно данным, после вакцинации формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. Как отметили в РФПИ, это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19.

Эксперты также заявили, что лимфоциты, которые остаются после прививки и «запоминают»COVID-19, сохраняются в организме надолго. По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэля Гольяна, при дальнейшем столкновении с вирусом они быстро выработают антитела и клетки, уничтожающие вирус.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян.

По его словам, практика показывает, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции.