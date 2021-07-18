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Олимпийский призер Коротышкин назвал главный урок ситуации с Андрусенко и Кудашевым

Анна Касаткина
21:42 18.07.2021
Пловец подчеркнул, что юридическая поддержка спортсменов очень важна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Ситуация с российскими спортсменами Вероникой Андрусенко и Александром Кудашевым показала, насколько важно вовремя оказывать спортсменам поддержку, в том числе на юридическом уровне. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил пловец, олимпийский призер Евгений Коротышкин.

«Только позитивные эмоции испытываем. С друг другом сейчас обмениваемся сообщениями о том, насколько правильно включаться вовремя, и защищать спортсменов, оказывать всякую юридическую помощь. Эта отрасль должна уже развиваться на более профессиональном уровне», – отметил он.

Коротышкин подчеркнул, что спорт высоких достижений – это не только труд атлетов и тренеров, но и необходимая подготовка команды к различным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, обвиненных в нарушении антидопинговых правил. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

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