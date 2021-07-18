«Не передать словами»: Комарова рассказала о неожиданном допуске Андрусенко и Кудашева на Олимпиаду

Призер Олимпийских игр 2004 года, пловчиха Станислава Комарова в беседе со «Звездой» прокомментировала новость про то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в воскресенье, 18 июля, удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Теперь спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

«Когда я сначала услышала эту ужасную новость про то, что их отстранили, я сказала одно: сейчас нужно абстрагироваться, закрыться от прессы, продолжать тренироваться и не обращать на это никакого внимания», - прокомментировала Комарова.

По ее словам, это уже вторая Олимпиада, когда все достаточно нервно проходит для российских спортсменов.

«Вы не представляете, что такое отобраться на Олимпиаду, заслужить это право, стать лучшим в России. И уже практически оказаться там. И когда тебе говорят, что ты не можешь туда ехать по некоторым причинам, это не передать словами. Поэтому, я очень рада и буду болеть за Веронику и Александра», - также заявила пловчиха.

Несколькими днями ранее стало известно, что призер чемпионатов мира Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных WADА полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).