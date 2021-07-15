В федерации плавания заявили, что будут бороться за возможность российских пловцов выступить на ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в беседе со «Звездой» прокомментировал отстранение двух российских пловцов Вероники Андрусенко и Александр Кудашева перед Олимпиадой в Токио.

«Получена информация от FINA о временном отстранении. По этому событию мы предприняли все действия для того, чтобы защитить наших спортсменов, оправдать их и обеспечить их выступление на Олимпийских играх. Сейчас все задействовано. Надеемся на положительный результат», - сказал он.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на время отстранила двух российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Подчеркивалось, что граждан РФ временно отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Сеегодня министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские пловцы смогут выступить в Токио. По его словам, важным фактором является взаимодействие с Международной федерацией плавания.