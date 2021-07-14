FINA отстранила двоих российских пловцов перед Олимпиадой в Токио
Спортсменов отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Международная федерация плавания (FINA) на время отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.
Подчеркивается, что граждан РФ временно отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), передает ТАСС.
«Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы WADA», - сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.
Ранее сообщалось, что российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с изображением медведя.
Из-за запрета спортсменкам придется менять эскизы купальников для Олимпийских игр.