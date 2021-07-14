Спорт FINA отстранила двоих российских пловцов перед Олимпиадой в Токио Виктория Ивашечкина Спортсменов отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). © Фото: Максим Богодвид РИА Новости Читайте нас на: Международная федерация плавания (FINA) на время отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Подчеркивается, что граждан РФ временно отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), передает ТАСС. «Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы WADA», - сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам. Ранее сообщалось, что российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с изображением медведя. Из-за запрета спортсменкам придется менять эскизы купальников для Олимпийских игр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика