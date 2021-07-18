Территория охвачена огнем: как спасатели борются с природными пожарами в Карелии
На месте усиливают группировку спасателей - туда отправился вертолет Ми-8.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спасатели экстренно эвакуируют жителей поселка Найстенъярви. Их дома охвачены огнем. На месте усиливают группировку спасателей - туда отправился вертолет Ми-8, а из Суоярви едет пожарный поезд.
Для людей в соседних населенных пунктах развернуты пункты временного проживания. В район бедствия выехал глава республики. Всего в Карелии действует 22 природных пожара, их тушат полтысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе Карелии ввели режим ЧС. Дело в том, что пламя и удушающий дым подобрались вплотную к жилым домам.
Семьи с детьми на днях разместили в местной школе, остальных – у родственников. Около поселка выкопали траншеи, обработали их противопожарными растворами. Бороться с огнем помогают и жители.