Территория охвачена огнем: как спасатели борются с природными пожарами в Карелии

Спасатели экстренно эвакуируют жителей поселка Найстенъярви. Их дома охвачены огнем. На месте усиливают группировку спасателей - туда отправился вертолет Ми-8, а из Суоярви едет пожарный поезд.

Для людей в соседних населенных пунктах развернуты пункты временного проживания. В район бедствия выехал глава республики. Всего в Карелии действует 22 природных пожара, их тушат полтысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе Карелии ввели режим ЧС. Дело в том, что пламя и удушающий дым подобрались вплотную к жилым домам.

Семьи с детьми на днях разместили в местной школе, остальных – у родственников. Около поселка выкопали траншеи, обработали их противопожарными растворами. Бороться с огнем помогают и жители.