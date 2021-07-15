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Последствия жары и легкомыслия: почему горят тысячи гектаров леса по всей России

Дарья Сенникова
19:38 15.07.2021
На борьбу с огнем вышли спасатели, военные и простые жители.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Почти две с половиной тысячи человек ведут борьбу с природными пожарами на территории Якутии. В горный район, где наиболее тяжелая обстановка, направлена дополнительная группировка спасателей. А десантников Авиалесоохраны забрасывают в труднодоступные районы. В тушении также задействована авиация Минобороны. Помимо сбросов воды, формируется процесс созревания облаков, чтобы вызвать искусственные дожди. Огнем охвачен и ряд других регионов.

В Суоярвском районе Карелии с ночи – режим ЧС. Первыми эвакуировали жителей крупного поселка Найстенъярви. Сверху видно: пламя и удушающий дым подбирались вплотную к жилым домам. Семьи с детьми разместили в местной школе, остальных – у родственников. Около поселка выкопали траншеи, обработали их противопожарными растворами. Бороться с огнем помогали и жители.

Сейчас пламя удалось сбить. Но в республике еще горят сотни гектаров. В четырех районах вовсе запрещено выходить в лес. Очагов возгораний – более сорока. Из них почти тридцать появились за последние сутки. Прокуратура ищет виновных. В большинстве случаев – это отдыхающие. За ними тушат костры и убирают мусор.

Все больше людей требуется для тушения лесных пожаров в Якутии, где горит почти полмиллиона гектаров. В  Горном районе сгорели опоры ЛЭП и оптоволоконные линии, люди – без связи. Еще и погода ветреная, из-за нее пожар только усиливается.

«Горит сильно, у нас весь летник для скота выгорел, получается наше крестьянское хозяйство осталось без сена. Скот не сможет перезимовать. Прибыли не будет», – говорит фермер Ольга Федорова.

Сегодня Якутию спасают более двух тысяч человек. Помогают и военные летчики. Только за сутки с помощью Ил-76 сброшены сотни тонн воды.

«Вернулись с тушения пожара. После указания координат произвели маневр со снижением высоты до ста метров, после этого произвели слив жидкости», – рассказывает капитан Ил-76 Антон Антонов.

Созданная по приказу министра обороны авиационная группировка помогает круглосуточно. Ми-8 не только сбрасывают воду на очаги, но и оперативно перевозят группы в самые опасные и непроходимые участки.

До серьезных масштабов мог разрастись и пожар под Екатеринбургом. Помогли боксеры. Спортсмены поехали за город на отдых, остановились у озера и почувствовали запах гари. Воду брали из озера. К приезду спасателей – справились.

А в Ленинградской области огонь тушат вторые сутки. В городе Сосновый Бор из-за горящих торфяников задыхаются десятки тысяч человек. Из-за болотистой местности пожарные пока не справились и с огнем и в Пермском крае – горит лес около Краснокамска.

Этим летом аномальная жара и как следствие – пожары сразу в нескольких регионах. Якутия страдает от возгораний с начала лета. Ежедневно огонь удается ликвидировать на десятках гектаров. Но появляются новые очаги и как скоро удастся победить стихию прогнозировать не берется никто.

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